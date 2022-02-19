Фергюсон рассказал о своём отношении к системе VAR

1 Теги манчестер юнайтедалекс фергюсонсистема видеоповторов var

Фергюсон рассказал о своём отношении к системе VAR

Фото твиттер Mirror Football

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон признался, что ему не нравится использование видеоповторов в футболе.

"Система VAR сводит меня с ума. Я не понимаю таких вещей", - цитирует легендарного шотландца Bild.

Напомним, что 80-летний Фергюсон завершил тренерскую карьеру в 2013 году, а VAR стали активно внедрять в европейском футболе в 2018-м.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Это понятно. Такие мошенники как Фергюсон и Лео Месси не хотят терять золотую кормушку. Однако, прогресс не остановить - эти отсталые жулики в проигрыше.

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