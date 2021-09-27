Фергюсон рассказал об уходе Роналду из "Манчестер Юнайтед" в "Реал" в 2009 году
Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон объяснил, почему он позволил в 2009 году форварду Криштиану Роналду перейти в мадридский "Реал".
"Он мечтал оказаться в "Реале". Я не возражал, потому что этот мальчик с Мадейры провёл шесть прекрасных лет в нашей команде. Я знал, что Роналду будет настолько хорош. Знал, что он будет великолепен в "Реале", где всегда играют футболисты мирового уровня. Любой сильный игрок хочет перейти в "Реал", - цитирует Фергюсона официальный сайт "красных дьяволов".
12 лет назад "Реал" купил звёздного португальца у "МЮ" за 94 миллиона евро, установив мировой трансферный рекорд на тот момент.
В составе "бланкос" Роналду провёл 9 сезонов, сыграл 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 ассист.
Не пропустите: Фергюсон вспомнил о симуляциях Роналду. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18