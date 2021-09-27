Фергюсон рассказал об уходе Роналду из "Манчестер Юнайтед" в "Реал" в 2009 году

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Фергюсон рассказал об уходе Роналду из "Манчестер Юнайтед" в "Реал" в 2009 году

Фото твиттер Mirror Football

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон объяснил, почему он позволил в 2009 году форварду Криштиану Роналду перейти в мадридский "Реал".

"Он мечтал оказаться в "Реале". Я не возражал, потому что этот мальчик с Мадейры провёл шесть прекрасных лет в нашей команде. Я знал, что Роналду будет настолько хорош. Знал, что он будет великолепен в "Реале", где всегда играют футболисты мирового уровня. Любой сильный игрок хочет перейти в "Реал", - цитирует Фергюсона официальный сайт "красных дьяволов".

12 лет назад "Реал" купил звёздного португальца у "МЮ" за 94 миллиона евро, установив мировой трансферный рекорд на тот момент.

В составе "бланкос" Роналду провёл 9 сезонов, сыграл 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 ассист.

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