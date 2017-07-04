Фергюсон: "Райола - мешок дерьма"

Легендарный наставник "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон жестко раскритиковал известного агента Мину Райолу.

Как информирует Mundo Deportivo, 75-летний специалист не совсем корректно отозвался о нидерландце, когда его спросили о переходе Поля Погба в туринский "Ювентус". В ответ Фергюсон заявил: " Все просто. У Погба был плохой агент, мешок дерьма ". При этом легендарный наставник "красных дьяволов" добавил, что он всегда знал, что Погба вырастет в высококлассного игрока.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" подписал контракт с 16-летним полузащитником. | soccernews.ru