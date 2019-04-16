Фергюсон считает, что от "Манчестер Юнайтед" зависит судьба титула АПЛ
Бывший игрок сборной Ирландии Джонатан Уолтерс заявил, что узнал мнение Алекса Фергюсона касательно чемпионской гонки в АПЛ.
"Фергюсон считает, что "Ливерпуль" станет чемпионом. По его мнению, "Манчестер Сити" потеряет очки в дерби с "Манчестер Юнайтед", - приводит слова Уолтерса ВВС.
Отметим, что манчестерское дерби состоится 24 апреля.
После 34 туров "Ливерпуль" лидирует в АПЛ, опережая "Сити" на два очка, однако у "горожан" есть игра в запасе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал Лондон
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер Сити
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|33
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|33
|28
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд Таун
|34
|14