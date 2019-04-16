Фергюсон считает, что от "Манчестер Юнайтед" зависит судьба титула АПЛ

Бывший игрок сборной Ирландии Джонатан Уолтерс заявил, что узнал мнение Алекса Фергюсона касательно чемпионской гонки в АПЛ.

"Фергюсон считает, что "Ливерпуль" станет чемпионом. По его мнению, "Манчестер Сити" потеряет очки в дерби с "Манчестер Юнайтед", - приводит слова Уолтерса ВВС.

Отметим, что манчестерское дерби состоится 24 апреля.

После 34 туров "Ливерпуль" лидирует в АПЛ, опережая "Сити" на два очка, однако у "горожан" есть игра в запасе.

Читайте также: Сульшер отказался занять место Фергюсона на парковке "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru