Фергюсон сообщил "Манчестер Юнайтед" свою позицию касательно постоянного тренера для команды
Легендарный наставник "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон сообщил клубу свою позицию по новому тренеру.
По сведениям The Independent, Фергюсон хочет, чтобы с и.о. тренера Уле Гуннаром Сульшером был подписан контракт на постоянной основе. Напомним, что Фергюсон является главным консультантом норвежского специалиста.
Ранее сообщалось, что "МЮ" заинтересован в подписании соглашения с тренером "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.
Напомним, что Сульшер сменил на тренерском мостике "МЮ" Жозе Моуринью и под его руководством клуб одержал семь побед кряду.
После 23 туров "красные дьяволы" занимают 6-е место в АПЛ и от топ-4 их отделяет всего три очка. В 1/8 финала Лиги Чемпионов "МЮ" предстоит встретиться с ПСЖ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11