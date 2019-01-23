Фергюсон сообщил "Манчестер Юнайтед" свою позицию касательно постоянного тренера для команды

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Фергюсон сообщил "Манчестер Юнайтед" свою позицию касательно постоянного тренера для команды

Легендарный наставник "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон сообщил клубу свою позицию по новому тренеру.

По сведениям  The Independent, Фергюсон хочет, чтобы с и.о. тренера Уле Гуннаром Сульшером был подписан контракт на постоянной основе. Напомним, что Фергюсон является главным консультантом норвежского специалиста.

Ранее сообщалось, что "МЮ" заинтересован в подписании соглашения с тренером "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Напомним, что Сульшер сменил на тренерском мостике "МЮ" Жозе Моуринью и под его руководством клуб одержал семь побед кряду.

После 23 туров "красные дьяволы" занимают 6-е место в АПЛ и от топ-4 их отделяет всего три очка. В 1/8 финала Лиги Чемпионов "МЮ" предстоит встретиться с ПСЖ.

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