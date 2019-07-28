Фергюсон советует "Манчестер Юнайтед" подписать шотландского хавбека
Легендарный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон помогает клубу в поисках новых футболистов.
Как сообщает The Sun, Фергюсон советует клубу обратить внимание на хавбека "Астон Виллы" Джона МакГинна. Отмечается, что Фергюсон дружит с дедушкой игрока.
"Астон Вилла" хочет выручить с продажи 24-летнего шотландца не менее 55 миллионов евро.
В прошлом сезоне МакГинн провел 44 матча, в которых отметился 7 голами и 9 ассистами.
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