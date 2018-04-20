Фергюсон: "Венгер - один из лучших тренеров в истории АПЛ"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон высказался по поводу решения Арсена Венгера покинуть пост наставника "Арсенала" по окончании сезона.

"Я уважаю его как человека и его работу в "Арсенале". Венгер посвятил работе в клубе 22 года, это демонстрирует его талант, профессионализм и целеустремлённость. В эпоху, когда тренеры работают год-два, это великолепное достижение - оставаться у руля такой команды, как "Арсенал", на протяжении стольких лет. Венгер, без сомнения, один из лучших тренеров в истории АПЛ. Я горд, что был соперником, коллегой и другом такого великого человека" - цитирует Фергюсона официальный сайт "красных дьяволов".

Напомним, что 68-летний Венгер тренирует "Арсенал" с 1996 года. Под его руководством "канониры" выиграли 17 трофеев.

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