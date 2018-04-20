Фергюсон: "Венгер - один из лучших тренеров в истории АПЛ"

Теги алекс фергюсонарсенал лондонманчестер юнайтедарсен венгер

Фергюсон: "Венгер - один из лучших тренеров в истории АПЛ"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон высказался по поводу решения Арсена Венгера покинуть пост наставника "Арсенала" по окончании сезона.

"Я уважаю его как человека и его работу в "Арсенале". Венгер посвятил работе в клубе 22 года, это демонстрирует его талант, профессионализм и целеустремлённость. В эпоху, когда тренеры работают год-два, это великолепное достижение - оставаться у руля такой команды, как "Арсенал", на протяжении стольких лет. Венгер, без сомнения, один из лучших тренеров в истории АПЛ. Я горд, что был соперником, коллегой и другом такого великого человека" - цитирует Фергюсона официальный сайт "красных дьяволов".

Напомним, что 68-летний Венгер тренирует "Арсенал" с 1996 года. Под его руководством "канониры" выиграли 17 трофеев.  

Не пропустите: Моуринью прокомментировал грядущую отставку Венгера. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Драма на "Хоуторнс": "Вест Бромвич" вырывает ничью у "Ливерпуля"

Драма на "Хоуторнс": "Вест Бромвич" вырывает ничью у "Ливерпуля"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 33 87
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 33 54
7 Бернли 34 52
8 Лестер Сити 34 44
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Вест Хэм Юнайтед 33 35
15 Хаддерсфилд Таун 34 35
16 Кристал Пэлас 34 34
17 Суонси Сити 33 33
18 Саутгемптон 34 29
19 Сток Сити 34 28
20 Вест Бромвич Альбион 35 25
Полная таблица

топ-5 тегов