Фергюсон: "Венгер, ты настоящая легенда"
Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон поздравил бывшего тренера "Арсенала" Арсена Венгера с получением награды Legends of Football на ежегодном ужине. Об этом сообщает Mirror.
"Твоя тренерская карьера в "Арсенале" была невероятной. Ты настоящая легенда! Я очень любил с тобой соревноваться. Мы прекрасно провели время. Рад, что ты удостоился этой награды. Удачи, Арсен!" - сказал Фергюсон.
Напомним Венгер был главным тренером "Арсенала" на протяжении 22 лет. Вместе с ним клуб трижды становился чемпионом Англии и семь раз выигрывал Кубок Англии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|8
|16
|3
|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3