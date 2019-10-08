Фергюсон: "Венгер, ты настоящая легенда"

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Фергюсон: "Венгер, ты настоящая легенда"

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон поздравил бывшего тренера "Арсенала" Арсена Венгера с получением награды Legends of Football на ежегодном ужине. Об этом сообщает Mirror.

"Твоя тренерская карьера в "Арсенале" была невероятной. Ты настоящая легенда! Я очень любил с тобой соревноваться. Мы прекрасно провели время. Рад, что ты удостоился этой награды. Удачи, Арсен!" - сказал Фергюсон.

Напомним Венгер был главным тренером "Арсенала" на протяжении 22 лет. Вместе с ним клуб трижды становился чемпионом Англии и семь раз выигрывал Кубок Англии.

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