Фергюсон вспомнил о симуляциях Роналду

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Фергюсон вспомнил о симуляциях Роналду

Фото твиттер Криштиану Роналду

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон поделился воспоминаниями о том, как нападающий Криштиану Роналду "нырял" в штрафной площади соперников.

"Многие говорили, что Роналду любит нырять в штрафной. Такое действительно случалось, но затем он стал лучше действовать против защитников. Роналду мог вальсировать вокруг них. Он мог атаковать на невероятной скорости. Криштиану был рождён с желанием стать лучшим. Он пожертвовал собой ради этого", - цитирует Фергюсона официальный сайт "красных дьяволов".

36-летний Роналду выступал за "МЮ" с 2003 по 2009 год, после чего ушёл в мадридский "Реал". В составе "сливочных" португалец провёл 9 сезонов, затем ещё 3 кампании отыграл за "Ювентус", а в конце прошедшего лета вернулся на "Олд Траффорд".

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