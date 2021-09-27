Фергюсон вспомнил о симуляциях Роналду
Фото твиттер Криштиану Роналду
Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон поделился воспоминаниями о том, как нападающий Криштиану Роналду "нырял" в штрафной площади соперников.
"Многие говорили, что Роналду любит нырять в штрафной. Такое действительно случалось, но затем он стал лучше действовать против защитников. Роналду мог вальсировать вокруг них. Он мог атаковать на невероятной скорости. Криштиану был рождён с желанием стать лучшим. Он пожертвовал собой ради этого", - цитирует Фергюсона официальный сайт "красных дьяволов".
36-летний Роналду выступал за "МЮ" с 2003 по 2009 год, после чего ушёл в мадридский "Реал". В составе "сливочных" португалец провёл 9 сезонов, затем ещё 3 кампании отыграл за "Ювентус", а в конце прошедшего лета вернулся на "Олд Траффорд".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18