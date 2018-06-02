Фергюсон выписан из больницы

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Фергюсон выписан из больницы

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон выписан из больницы, сообщает The Sun.

По сведениям издания, легендарный шотландец будет восстанавливаться дома после операции, которую он перенёс из-за кровоизлияния в мозг.

Отмечается, что Фергюсон собирается смотреть матчи ЧМ-2018, а в следующем сезоне посещать матчи "МЮ".

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