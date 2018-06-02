Фергюсон выписан из больницы
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон выписан из больницы, сообщает The Sun.
По сведениям издания, легендарный шотландец будет восстанавливаться дома после операции, которую он перенёс из-за кровоизлияния в мозг.
Отмечается, что Фергюсон собирается смотреть матчи ЧМ-2018, а в следующем сезоне посещать матчи "МЮ".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31