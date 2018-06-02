Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон выписан из больницы, сообщает The Sun.

По сведениям издания, легендарный шотландец будет восстанавливаться дома после операции, которую он перенёс из-за кровоизлияния в мозг.

Отмечается, что Фергюсон собирается смотреть матчи ЧМ-2018, а в следующем сезоне посещать матчи "МЮ".

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