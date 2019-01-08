Фергюсон выступил с речью перед футболистами "Манчестер Юнайтед"
Легендарный наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон выступил с речью перед футболистами "красных дьяволов".
Как рассказал источник таблоида The Sun в стане манкунианцев, шотландский тренер дал понять, что верит в нынешний состав команды и уверен, что ему по силам снова сделать "МЮ" доминирующим и успешным клубом. 77-летний специалист также попросил игроков бороться друг за друга, оставляя все силы на поле.
По некоторым данным, после увольнения Жозе Моуринью Фергюсон стал консультантом нового рулевого "Юнайтед" Уле Гуннара Сульшера.
Под руководством норвежского коуча хозяева "Олд Траффорд" добыли пять побед подряд.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|20
|54
|2
|Тоттенхэм
|21
|48
|3
|Манчестер Сити
|20
|47
|4
|Челси
|21
|44
|5
|Арсенал Лондон
|21
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|21
|38
|7
|Лестер Сити
|21
|31
|8
|Уотфорд
|21
|29
|9
|Вулверхэмптон
|21
|29
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|28
|11
|Эвертон
|21
|27
|12
|Борнмут
|21
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|26
|14
|Кристал Пэлас
|21
|22
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|18
|16
|Бернли
|21
|18
|17
|Кардифф Сити
|21
|18
|18
|Саутгемптон
|21
|16
|19
|Фулхэм
|21
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|21
|10