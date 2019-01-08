Фергюсон выступил с речью перед футболистами "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедалекс фергюсон

Фергюсон выступил с речью перед футболистами "Манчестер Юнайтед"

Легендарный наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон выступил с речью перед футболистами "красных дьяволов".

Как рассказал источник таблоида The Sun в стане манкунианцев, шотландский тренер дал понять, что верит в нынешний состав команды и уверен, что ему по силам снова сделать "МЮ" доминирующим и успешным клубом. 77-летний специалист также попросил игроков бороться друг за друга, оставляя все силы на поле.

По некоторым данным, после увольнения Жозе Моуринью Фергюсон стал консультантом нового рулевого "Юнайтед" Уле Гуннара Сульшера.

Под руководством норвежского коуча хозяева "Олд Траффорд" добыли пять побед подряд.

Не пропустите: Лукаку высказался о новом тренере "МЮ". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Путь к свободе. 5 классных игроков, доступных бесплатно. Вторая часть

Путь к свободе. 5 классных игроков, доступных бесплатно. Вторая часть

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 20 54
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 48
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 20 47
4 Челси Челси 21 44
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 38
7 Лестер Сити Лестер Сити 21 31
8 Уотфорд Уотфорд 21 29
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 21 28
11 Эвертон Эвертон 21 27
12 Борнмут Борнмут 21 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 22
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 18
16 Бернли Бернли 21 18
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 21 18
18 Саутгемптон Саутгемптон 21 16
19 Фулхэм Фулхэм 21 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 21 10
Полная таблица

топ-5 тегов