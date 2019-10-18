Фергюсона обвинили в организации договорного матча в Лиге Чемпионов

Теги манчестер юнайтедалекс фергюсон

Фергюсона обвинили в организации договорного матча в Лиге Чемпионов

Футбольный агент Джузеппе Пальяра обвинил бывшего наставника "Манчестер Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона в сдаче матча в Лиге Чемпионов.

По его словам, легендарный тренер организовал договорной поединок с "Ювентусом" в самом престижном еврокубковом турнире.

За это Пальяра якобы подарил шотландцу золотые часы "Ролекс" стоимостью 30 тысяч фунтов.

Напомним, что Фергюсон возглавлял "МЮ" с 1986 по 2013 год. За этот период "красные дьяволы" играли с "Ювентусом" четыре раза - в 1996 ,1997, 1999 и 2003 годах.

Не пропустите: Сульшер: "Амбиции "Манчестер Юнайтед" - побеждать". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Роберто Манчини поставил сборной Италии результат, но все обсуждают ее... зеленую форму!

Роберто Манчини поставил сборной Италии результат, но все обсуждают ее... зеленую форму!

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 8 24
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 8 16
3 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 8 15
4 Лестер Сити Лестер Сити 8 14
5 Челси Челси 8 14
6 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 8 14
7 Бернли Бернли 8 12
8 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 8 12
9 Тоттенхэм Тоттенхэм 8 11
10 Борнмут Борнмут 8 11
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 8 10
12 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 7 9
13 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 8 9
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 8 9
15 Астон Вилла Астон Вилла 8 8
16 Саутгемптон Саутгемптон 8 7
17 Эвертон Эвертон 8 7
18 Норвич Сити Норвич Сити 8 6
19 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 7 5
20 Уотфорд Уотфорд 8 3
Полная таблица

топ-5 тегов