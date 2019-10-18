Фергюсона обвинили в организации договорного матча в Лиге Чемпионов

Футбольный агент Джузеппе Пальяра обвинил бывшего наставника "Манчестер Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона в сдаче матча в Лиге Чемпионов.

По его словам, легендарный тренер организовал договорной поединок с "Ювентусом" в самом престижном еврокубковом турнире.

За это Пальяра якобы подарил шотландцу золотые часы "Ролекс" стоимостью 30 тысяч фунтов.

Напомним, что Фергюсон возглавлял "МЮ" с 1986 по 2013 год. За этот период "красные дьяволы" играли с "Ювентусом" четыре раза - в 1996 ,1997, 1999 и 2003 годах.

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