Ферлан Менди может покинуть "Реал": названа причина

Фото твиттер "Реала"

Левый защитник мадридского "Реала" Ферлан Менди, возможно, сменит команду ближайшим летом.

По информации Sport.es, 26-летний футболист настаивает на повышении зарплаты, однако это не входит в планы королевского клуба.

В связи с этим француз может принять предложение ПСЖ.

В текущем сезоне Менди сыграл за "Реал" 24 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его контракт со "сливочными" действует до 2025 года.

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