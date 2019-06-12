Ферлан Менди перешел в "Реал"
Защитник "Лиона" Ферлан Менди стал игроком мадридского "Реала". Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Соглашение футболиста рассчитано до лета 2025 года. Официальное представление игрока пройдет в 19 июня.
В минувшем сезоне Менди провел 44 игры в Лиге 1, в которых забил три гола и отдал два ассиста.
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|2
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|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
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|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
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|18
|Жирона
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|37
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