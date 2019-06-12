Ферлан Менди перешел в "Реал"

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Ферлан Менди перешел в "Реал"

Защитник "Лиона" Ферлан Менди стал игроком мадридского "Реала". Об этом сообщает официальный сайт клуба. 

Соглашение футболиста рассчитано до лета 2025 года. Официальное представление игрока пройдет в 19 июня. 

В минувшем сезоне Менди провел 44 игры в Лиге 1, в которых забил три гола и отдал два ассиста.

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