Ферлан Менди получил травму и пропустит матч с "Атлетиком"
Фото: инстаграм Менди\Автор неизвестен
Французский левый защитник "Реал Мадрида" Ферлан Менди получил мышечную травму, сообщает журналист Хосе Луис Санчес.
По информации источника, Менди наверняка пропустит ближайший матч королевского клуба против "Атлетика" Бильбао в рамках 1\4 финала Кубка Короля.
Однако отмечается, что он на 100% будет готов к матчу против "Пари Сен-Жермен" в 1\8 финала Лиги чемпионов - это его главная цель.
Отметим, что в Кубке также не сможет сыграть и Марсело, так как он дисквалифицирован на три матча в этом соревновании.
В нынешнем сезоне Менди сыграл в 14 матчей в Ла Лиге, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14