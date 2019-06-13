Ферлан Менди прокомментировал свой трансфер в "Реал"

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Ферлан Менди прокомментировал свой трансфер в "Реал"

Французский защитник Ферлан Менди поделился эмоциями после объявления о его трансфере из "Лиона" в "Реал".

"Счастлив стать игроком самого большого клуба в мире. Рад присоединиться к фантастическому тренеру, который поможет мне прогрессировать. Хотел бы поблагодарить президента "Лиона", персонал, болельщиков и партнёров по команде за эти два года. Желаю вам всего наилучшего. Также хочу выразить благодарность своей семье, тренерам и всем, кто помогал мне", - написал Менди в твиттере.

Напомним, что "Реал" заплатил за 24-летнего фулбека 48 миллионов евро и заключил с ним контракт до 2025 года.

Официальная презентация новичка на "Сантьяго Бернабеу" запланирована на 19 июня.

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