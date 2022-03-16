Ферлан Менди пропустит "Класико". Бензема под вопросом

Фото: инстаграм Бензема\Автор неизвестен

Мадридский "Реал" испытывает некоторые проблемы с готовностью нескольких игроков перед матчем против "Барселоны" в рамках Ла Лиги.

Как сообщает Марио Кортегана, защитник Ферлан получил мышечную травму в матче с "Мальоркой" (3:0) и выбыл на две недели, из-за чего пропустит "Класико".

Нападающий Карим Бензема пройдет финальные тесты в пятницу, после чего будет принято решение о его участии в матче.

Отмечается, что Родриго, который также покинул поле в матче с "Мальоркой" из-за повреждения, уже тренируется в общей группе и готов выйти на поле.

По информации Аранчи Родригес, защитник Эдер Милитао также вернулся в общую группу после гриппа, из-за которого не сыграл с "Мальоркой".

Также в тренажерном зале тренировались Азар и Начо, однако они в порядке.

Игра между "Реалом" и "Барселоной" состоится в воскресенье.

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