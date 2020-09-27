Ферлан Менди рассказал о своих опасениях перед переходом в "Реал"

Защитник "Реала" Ферлан Менди рассказал о своем переходе в мадридский клуб.

"Я сильно боялся, когда заключал контракт с "Реалом". Попасть в этот клуб довольно сложно, однако я быстро адаптировался и, кажется, в итоге все вышло хорошо.

Не думаю, что я занял место Марсело. У нас прекрасные отношения, и он всегда давал мне хорошие советы", - приводит слова Менди Marca.

"Реал" приобрел Менди летом 2019 года за 48 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету один гол и четыре ассиста в 32 играх.

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