Ферлан Менди: "В детстве мне могли ампутировать ногу"

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Ферлан Менди: "В детстве мне могли ампутировать ногу"Защитник "Реала" Ферлан Менди поделился историей из детсятва, когда из-за травмы мог потерять ногу и забыть о футболе.

"Я прошел через трудные времена, но мне удалось с этим справиться. Я провел в ПСЖ семь лет, играл в команде U11, но получил травму перед самым поступлением в академию.

У меня был артрит в бедре, попала инфекция, поэтому мне нужна была операция. Я лежал в больнице и долго восстанавливался. Нога была в гипсе два или три месяца. Затем ко мне пришел врач и сказал, что я больше никогда не смогу играть в футбол. Более того, возможно придется ампутировать ногу. Я провел некоторое время в инвалидной коляске, потом на костылях. Мне пришлось заново учиться ходить.

Я играл с болью в бедре еще полтора года. После этого меня называли лучшим левым защитником. Честно говоря, теперь все складывается отлично", – приводит слова Менди As.

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