Ферлан Менди: "В детстве мне могли ампутировать ногу"

Защитник "Реала" Ферлан Менди поделился историей из детсятва, когда из-за травмы мог потерять ногу и забыть о футболе.

"Я прошел через трудные времена, но мне удалось с этим справиться. Я провел в ПСЖ семь лет, играл в команде U11, но получил травму перед самым поступлением в академию.

У меня был артрит в бедре, попала инфекция, поэтому мне нужна была операция. Я лежал в больнице и долго восстанавливался. Нога была в гипсе два или три месяца. Затем ко мне пришел врач и сказал, что я больше никогда не смогу играть в футбол. Более того, возможно придется ампутировать ногу. Я провел некоторое время в инвалидной коляске, потом на костылях. Мне пришлось заново учиться ходить.