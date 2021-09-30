Ферлан Менди вернулся к тренировкам в общей группе

Теги реал мадридферлан менди

Ферлан Менди вернулся к тренировкам в общей группеФото: инстаграм Менди/Автор неизвестен

Французский защитник мадридского "Реала" Ферлан Менди востановился от тяжелого повреждения.

Как сообщает Аранча Родригес, сегодня Менди уже тренировался вместе с общей группой.

По информации источника, капитан команды Марсело работает индивидуально с мячом на поле.

В то же время, защитник Дани Карвахаль, полузащитник Дани Себальос и нападающий Гарет Бэйл тренировались в тренажерном зале.

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