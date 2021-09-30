Ферлан Менди вернулся к тренировкам в общей группе

Фото: инстаграм Менди/Автор неизвестен

Французский защитник мадридского "Реала" Ферлан Менди востановился от тяжелого повреждения.

Как сообщает Аранча Родригес, сегодня Менди уже тренировался вместе с общей группой.

По информации источника, капитан команды Марсело работает индивидуально с мячом на поле.

В то же время, защитник Дани Карвахаль, полузащитник Дани Себальос и нападающий Гарет Бэйл тренировались в тренажерном зале.

Также не пропустите: На пост тренер "Барселоны" появился новый фаворит. | http://soccernews.ru