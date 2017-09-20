Ферманн: "Если бы у нас получилось, то игра с "Баварией" потекла бы в совершенно другом русле"

Вратарь "Шальке" Ральф Ферманн прокомментировал матч с "Баварией" (0:3).

"Хотел бы сделать комплимент команде. Мы хорошо боролись, выложились на максимум. Мы были агрессивны в единоборствах. Это у нас получалось очень хорошо. Первый пропущенный мяч, особенно то, как все получилось, выбил нас из колеи. Но я не хотел бы концентрироваться на этом моменте, потом у нас еще были шансы сравнять счет.

Если бы у нас получилось, то игра потекла бы в совершенно другом русле. Обидно, что так вышло" - приводит слова Ферманна сайт клуба.

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