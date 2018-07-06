Фермер сделал памятник "Ноге Акинфеева"

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Фермер сделал памятник "Ноге Акинфеева"

В Ставрополье фермер изготовил из соломы памятник ноге вратаря сборной России Игоря Акинфеева, сообщают российские СМИ.

Создатель назвал свою скульптуру "Ногой святого Акинфея". Она представляет собой ногу в бутсе.

Напомним, что Акинфеев ногой отбил послематчевый 11-метровый в матче 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 с Испанией (1:1, 4:3 по пенальти).

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Дневник Чемпионата Мира. День 22: превью четвертьфинала

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