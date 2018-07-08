Фернандес: "Благодарен за честь защищать цвета России в составе сборной"

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Фернандес: "Благодарен за честь защищать цвета России в составе сборной"

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поблагодарил Россию за возможность играть за сборную.

"Я благодарю Россию! Благодарен за честь защищать ее цвета в составе сборной. Я действительно очень счастлив в России. Благодарю всех за поддержку, благодарю моих друзей за помощь. Благодарю Господа за то, что он привел меня в Россию.

Спасибо, Господь! Спасибо, Россия!" - написал Фернандес в своем инстаграме.

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