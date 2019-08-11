Фернандес, Чалов и Полоз - в старте на матч 5-го тура РПЛ ЦСКА - "Сочи"

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Фернандес, Чалов и Полоз - в старте на матч 5-го тура РПЛ ЦСКА - "Сочи"

Тренерские штабы ЦСКА и "Сочи" огласили стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ.

Матч состоится сегодня, 11 августа. Начало - в 19:00 мск.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Магнуссон, Шарлия, Ахметов, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

"Сочи": Джанаев, Кудряшов, Новосельцев, Калугин, Миладинович, Полоз, Цаллагов, Набиуллин, Мостовой, Лагатор, Нобоа.

А еще: ЦСКА в твиттере подшутил над "Сочи"| http://soccernews.ru
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