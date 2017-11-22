Фернандес: "ЦСКА будет бороться, драться, проливать пот и кровь, иначе "Бенфику" не победить"

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассуждает о предстоящем матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Бенфикой".

"Бенфика" точно так же, как "МЮ" и "Базель", едет в Москву побеждать. Никто не ждет, что они бросят полотенце на ринг и позволят нам играть так, как мы хотим. А мы будем бороться, драться, проливать пот и кровь. Иначе "Бенфику" не победить", – приводят слова Фернандеса российские СМИ.

Матч ЦСКА - "Бенфика" состоится сегодня, 22 ноября и начнется в 22:45 мск.

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