Фернандес: "Это была очень сложная игра как с физической точки зрения, так и с моральной"

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Фернандес: "Это была очень сложная игра как с физической точки зрения, так и с моральной"

Защитник сборной России Марио Фернандес дал комментарии после матча с Испанией.

"Это была очень сложная игра как с физической точки зрения, так и с моральной. Испанцы много атаковали, нам пришлось нелегко в защите. Сегодня мы выбили одного из фаворитов турнира, теперь будем работать и готовиться к следующему матчу.

Мы очень рады выйти в четвертьфинал. Сегодня вся команда играла здорово. Акинфеев - фантастический голкипер, он нам очень помог" - приводят слова Фернандеса российские СМИ.

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