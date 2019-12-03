Фернандес, Филипп и Дзюба - в символической сборной 18-го тура РПЛ по версии InStat
Пресс-служба РПЛ опубликовала символическую сборную 18-го тура по версии InStat.
Эксперты включили в команду трёх игроков из "Уфы", двух - из "Зенита", ЦСКА и "Динамо", по одному - из "Рубина" и "Ростова".
Вратарь: Юрий Дюпин ("Рубин");
Защитники: Сергей Паршивлюк ("Динамо"), Йонуц Неделчару ("Уфа"), Хердур Магнуссон (ЦСКА), Дуглас Сантос ("Зенит");
Полузащитники: Матиас Норманн ("Ростов"), Марио Фернандес (ЦСКА), Азер Алиев ("Уфа");
Нападающие: Максимилиан Филипп ("Динамо"), Артем Дзюба ("Зенит"). Ловро Бизяк ("Уфа").
Символическая сборная 18-го тура по версии InStat Index— Российская Премьер-Лига (@rfpl) December 3, 2019
Кого бы взяли в запасные? #РПЛ pic.twitter.com/f1qGk2YXzV
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|18
|42
|2
|Локомотив Москва
|18
|34
|3
|Краснодар
|18
|34
|4
|ЦСКА Москва
|18
|33
|5
|Ростов
|18
|31
|6
|Динамо Москва
|18
|24
|7
|Арсенал Тула
|18
|22
|8
|Уфа
|18
|22
|9
|Спартак Москва
|18
|22
|10
|Урал
|18
|21
|11
|Ахмат
|18
|19
|12
|Оренбург
|17
|19
|13
|Крылья Советов
|18
|18
|14
|Рубин
|18
|18
|15
|Тамбов
|18
|18
|16
|Сочи
|17
|14