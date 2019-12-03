Фернандес, Филипп и Дзюба - в символической сборной 18-го тура РПЛ по версии InStat

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Фернандес, Филипп и Дзюба - в символической сборной 18-го тура РПЛ по версии InStat

Пресс-служба РПЛ опубликовала символическую сборную 18-го тура по версии InStat.

Эксперты включили в команду трёх игроков из "Уфы", двух - из "Зенита", ЦСКА и "Динамо", по одному - из "Рубина" и "Ростова".

Вратарь: Юрий Дюпин ("Рубин");

Защитники: Сергей Паршивлюк ("Динамо"), Йонуц Неделчару ("Уфа"), Хердур Магнуссон (ЦСКА), Дуглас Сантос ("Зенит");

Полузащитники: Матиас Норманн ("Ростов"), Марио Фернандес (ЦСКА), Азер Алиев ("Уфа");

Нападающие: Максимилиан Филипп ("Динамо"), Артем Дзюба ("Зенит"). Ловро Бизяк ("Уфа").

Не пропустите: РПЛ не будет переносить матч "Сочи" - "Рубин". | http://soccernews.ru
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