Фернандес и Гильерме провели челлендж в произношении русских скороговорок
Футболисты ЦСКА и "Локомотива" Марио Фернандес и Маринато Гильерме в преддверии матча 3-го тура чемпионата России, посоревновались в произношении русских скороговорок.
Стоит отметить, что Фернандес и Гильерме родились в Бразилии, но затем получили гражданство Российской Федерации и выступают за сборную России.
Матч ЦСКА - "Локомотив" состоится в воскресенье, 28 июля. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.
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