Фернандес и Гильерме провели челлендж в произношении русских скороговорок

Теги цска москвалокомотив москвамарио фернандесмаринато гильерме

Фернандес и Гильерме провели челлендж в произношении русских скороговорок

Футболисты ЦСКА и "Локомотива" Марио Фернандес и Маринато Гильерме в преддверии матча 3-го тура чемпионата России, посоревновались в произношении русских скороговорок.

Стоит отметить, что Фернандес и Гильерме родились в Бразилии, но затем получили гражданство Российской Федерации и выступают за сборную России.

Матч ЦСКА - "Локомотив" состоится в воскресенье, 28 июля. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.

Не пропустите: Тил хочет перейти в "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Месси и Роналду вошли в число номинантов на лучший гол сезона-2018/19

Месси и Роналду вошли в число номинантов на лучший гол сезона-2018/19

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Урал Урал 2 6
2 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 2 6
3 Ростов Ростов 2 4
4 Спартак Москва Спартак Москва 2 4
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 2 4
6 Рубин Рубин 2 4
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 2 4
8 Крылья Советов Крылья Советов 2 3
9 Ахмат Ахмат 2 3
10 Краснодар Краснодар 2 3
11 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2 3
12 Динамо Москва Динамо Москва 2 1
13 Уфа Уфа 2 0
14 Оренбург Оренбург 2 0
15 Тамбов Тамбов 2 0
16 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов