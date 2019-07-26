Фернандес и Гильерме провели челлендж в произношении русских скороговорок

Футболисты ЦСКА и "Локомотива" Марио Фернандес и Маринато Гильерме в преддверии матча 3-го тура чемпионата России, посоревновались в произношении русских скороговорок.

Стоит отметить, что Фернандес и Гильерме родились в Бразилии, но затем получили гражданство Российской Федерации и выступают за сборную России.

Матч ЦСКА - "Локомотив" состоится в воскресенье, 28 июля. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.

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