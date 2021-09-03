Фернандес и Ионов не помогут сборной России в матче с Кипром

Фото телеграм-канал сборной России

Сборная России несёт очередные кадровые потери в преддверии игры 5-го тура квалификации ЧМ-2022 против Кипра.

Как сообщает официальный сайт РФС, в матче не смогут принять участие правый защитник Марио Фернандес и вингер Алексей Ионов.

Оба футболиста не полетели на гостевой поединок и остались тренироваться в Новогорске. Ожидается, что игроки успеют восстановиться к поединку с Мальтой (7 сентября).

Кипр примет Россию в субботу. Стартовый свисток в Никосии прозвучит в 19:00 мск.

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