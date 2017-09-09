Фернандес: "Иньеста останется в "Барселоне"

Технический секретарь каталонской "Барселоны" Роберт Фернандес высказался о будущем капитана "сине-гранатовых" Андресе Иньесты.

"Андрес останется с нами, потому что он - особенный игрок. Он - парень, который в плане футбола чувствовал себя рожденным в "Барселоне", хотя он и сделал первые шаги в "Альбасете". Отношение к нему также должно быть особенным, потому что он заслуживает этого за его поведение и все счастливые моменты, которые он нам подарил", - цитирует Фернандеса AS.

Напомним, "Барселона" разгромила "Эспаньол". | soccernews.ru