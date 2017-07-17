Фернандес исключил уход Неймара

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Фернандес исключил уход НеймараТехнический директор каталонской "Барселоны" Роберт Фернандес исключил уход из клуба ведущего вингера своей команды Неймара.

"Могу ли я представить "Барселону" без Неймара? Это не случиться. У нас нет ни одного предложения по любому из игроков нашей команды", - приводит слова Фернандеса Mundo Deportivo.

Напомним, Неймар недоволен своим положением в "Барселоне". | soccernews.ru

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