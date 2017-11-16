Фернандес: "Мы даже имели шансы на победу в матче с Испанией"
Защитник сборной России Марио Фернандес прокомментировал итог товарищеского матча против команды Испании (3:3).
"Думаю, у испанцев была серьезная мотивация. В их составе выступают сильные, известные игроки, профессионалы. На поле они выходят с единственной целью — победить.
Но наша команда играла хорошо, навязала испанцам серьезную борьбу, поэтому и удалось добиться такого результата. Мы даже имели шансы на победу, но в концовке матча нам немного не повезло.
Остались болевые ощущения, но я потихоньку восстанавливаюсь. Перед матчем с Испанией мы не стали рисковать моим здоровьем и приняли решение пропустить эту игру. Думаю, что скоро смогу вернуться в строй", – сказал Фернандес.
Читайте: Марио Фернандес не сыграет против СКА | soccernews.ru
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