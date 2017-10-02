Фернандес: "Никогда в жизни не перейду в "Спартак"

Теги цска москваспартак москвамарио фернандес

Фернандес: "Никогда в жизни не перейду в "Спартак"Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес исключил свой возможный переход в стан "Спартака".

"Предложение от "Спартака"? Не было такого. Вообще никаких шансов, что я когда-нибудь перейду в "Спартак". ЦСКА столько для меня сделал, здесь все для меня родное. Я бесконечно благодарен руководству, болельщикам, партнерам по команде. Так и напишите: я никогда в жизни не перейду в "Спартак", - цитирует 27-летнего бека чемпионат.com.

Напомним, Дзагоев не поможет ЦСКА в двух принципиальных матчах РФПЛ. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги 7 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 7 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 12 28
2 Локомотив Москва 12 26
3 Краснодар 12 21
4 ЦСКА Москва 12 21
5 Спартак Москва 12 17
6 Ахмат 12 17
7 Ростов 12 16
8 Урал 12 16
9 Амкар 12 14
10 Рубин 12 14
11 Арсенал Тула 12 14
12 Уфа 12 14
13 Тосно 12 12
14 СКА Хабаровск 12 11
15 Динамо Москва 12 10
16 Анжи 12 9
Полная таблица

топ-5 тегов