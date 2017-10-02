Фернандес: "Никогда в жизни не перейду в "Спартак"

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес исключил свой возможный переход в стан "Спартака".

"Предложение от "Спартака"? Не было такого. Вообще никаких шансов, что я когда-нибудь перейду в "Спартак". ЦСКА столько для меня сделал, здесь все для меня родное. Я бесконечно благодарен руководству, болельщикам, партнерам по команде. Так и напишите: я никогда в жизни не перейду в "Спартак", - цитирует 27-летнего бека чемпионат.com.

Напомним, Дзагоев не поможет ЦСКА в двух принципиальных матчах РФПЛ. | soccernews.ru