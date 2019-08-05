Фернандес о матче с "Рубином": "Я сыграл не по-бразильски, а по-русски"

Защитник ЦСКА Марио Фернандес, который ранее был назван лучшим футболистом "армейцев" в июле, прокомментировал победный матч 4-го тура РПЛ с "Рубином".

Напомним, в той встрече Фернандес отдал голевую передачу на Федора Чалова.

"Для нас был очень важен этот матч. Очень сложно играть всегда на победу. Не помню, чтобы мы когда-то выигрывали "Рубину" на его стадионе. Всем всегда тяжело в Казани.

Голевой пас на Чалова? Я сыграл не по-бразильски, а по-русски", - сказал Фернандес.

11 августа ЦСКА в рамах 5-го тура РПЛ сыграет с новичком чемпионата "Сочи". Начало - в 19:00 (мск).

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