Фернандес перешел из "Атлетико" в "Бейцзинь Женьхэ"

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Фернандес перешел из "Атлетико" в "Бейцзинь Женьхэ"

"Бейцзинь Женьхэ" приобрел аргентинского полузащитника "Атлетико" Аугусто Фернандеса, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. Условия личного контракт игрока не разглашаются.

31-летний Фернандес выступал за "Атлетико" с 2016 года, провел за клуб 34 матча. Ранее играл за "Ривер Плейт", "Сент-Этьен", "Велес Сарсфилд" и "Сельту". За сборную Аргентины сыграл 15 матчей и забил 1 мяч. Двукратный чемпион Аргентины. Ориентировочная стоимость игрока составляет 4 миллиона евро.

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