Фернандес поблагодарил Россию за возможность сыграть на ЧМ-2018
Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес рассказал о своих ощущениях от участия в матчах Чемпионата Мира-2018.
"Мы все были счастливы принять участие в таком великолепном турнире. Я хотел бы поблагодарить Российскую Федерацию за эту привилегию – быть приглашенным в сборную и иметь возможность защищать цвета национальной команды на чемпионате мира.
Конечно, я все еще думаю о чемпионате мира. Эмоции переполняют меня. Для России это был замечательный турнир, мы далеко прошли в нем. Это стало хорошим достижением. Но потихоньку надо забывать о ЧМ, переключаться и направлять всю свою энергетику на чемпионат страны", – приводит слова Фернандеса официальный канал ЦСКА на Youtube.
На ЧМ-2018 27-летний Фернандес провел за сборную России 5 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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