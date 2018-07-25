Фернандес поблагодарил Россию за возможность сыграть на ЧМ-2018



Защитник ЦСКА и сборной России ​Марио Фернандес рассказал о своих ощущениях от участия в матчах Чемпионата Мира-2018.

"Мы все были счастливы принять участие в таком великолепном турнире. Я хотел бы поблагодарить Российскую Федерацию за эту привилегию – быть приглашенным в сборную и иметь возможность защищать цвета национальной команды на чемпионате мира.

Конечно, я все еще думаю о чемпионате мира. Эмоции переполняют меня. Для России это был замечательный турнир, мы далеко прошли в нем. Это стало хорошим достижением. Но потихоньку надо забывать о ЧМ, переключаться и направлять всю свою энергетику на чемпионат страны", – приводит слова Фернандеса официальный канал ЦСКА на Youtube.

На ЧМ-2018 27-летний Фернандес провел за сборную России 5 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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