Фернандес пообещал выучить гимн России

Теги марио фернандесцска москвароссия

Фернандес пообещал выучить гимн РоссииЗащитник ЦСКА Марио Фернандес пообещал выучить российский гимн. 

По словам натурализованного бразильца, товарищеский матч между сборными Бразилии и России получится интересным.

"Обязательно выучу гимн! Это важная штука! Но я и бразильский-то толком не помню. Попробую потренировать.

Думаю, встреча получится классной. Работаю каждый день на тренировках, чтобы получить вызов в сборную. И если тренер выпустит на поле, буду рад сыграть", - отметил он. 

Читайте: Габигол в трех играх в Бразилии забил больше голов, чем за все время, что он пробыл в Европе  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 37 тура

Турнир прогнозов: анонс 37 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов