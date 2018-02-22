Фернандес пообещал выучить гимн России

Защитник ЦСКА Марио Фернандес пообещал выучить российский гимн.

По словам натурализованного бразильца, товарищеский матч между сборными Бразилии и России получится интересным.

"Обязательно выучу гимн! Это важная штука! Но я и бразильский-то толком не помню. Попробую потренировать.

Думаю, встреча получится классной. Работаю каждый день на тренировках, чтобы получить вызов в сборную. И если тренер выпустит на поле, буду рад сыграть", - отметил он.

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