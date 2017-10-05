Фернандес пообещал выучить слова гимна России

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Фернандес пообещал выучить слова гимна РоссииЗащитник сборной России Марио Фернандес пообещал выучить слова российского гимна до начала ЧМ-2018.

"Слов российского гимна не знаю. Но к чемпионату мира обещаю выучить его", – сказал Фернандес.

В текущем сезоне защитник сыграл в 12-ти матчах РФПЛ, в которых отметился голевой передачей.

Читайте: Марио Фернандес: "Головин спокойно может заиграть в "Арсенале" | http://soccernews.ru

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