Фернандес пообещал выучить слова гимна России

Защитник сборной России Марио Фернандес пообещал выучить слова российского гимна до начала ЧМ-2018.

"Слов российского гимна не знаю. Но к чемпионату мира обещаю выучить его", – сказал Фернандес.

В текущем сезоне защитник сыграл в 12-ти матчах РФПЛ, в которых отметился голевой передачей.

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