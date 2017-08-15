Фернандес: "Приложим все усилия, чтобы обыграть "Янг Бойз"

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о настрое команды на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с "Янг Бойз".

По словам футболиста, его команда будет стараться победить в первой игре на выезде.

"В последнее время мы были настроены только на матч со "Спартаком", все мысли были только о дерби. Теперь нам очень важно перестроиться на следующую игру. Победа над красно-белыми дала нам много сил и эмоций, теперь важно хорошо подготовиться к игре с "Янг Бойз". У нас не так много времени на подготовку, но поверьте – мы отдадим этому все силы.

Первый матч мы играем на выезде, так что абсолютно точно нам будет очень тяжело. Тем не менее мы надеемся победить – это крайне важно и для нас, и для наших болельщиков. Приложим все усилия, чтобы добиться положительного исхода в первом матче с "Янг Бойз", - сказал он.

Матч "Янг Бойз" - ЦСКА пройдет сегодня, 15 августа. | http://soccernews.ru