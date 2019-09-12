Фернандес признан лучшим игроком ЦСКА в августе

Теги цска москвамарио фернандес

Фернандес признан лучшим игроком ЦСКА в августе

Защитник ЦСКА Марио Фернандес признан лучшим игроком клуба в августе. Об этом сообщается на сайте команды.

Напомним, футболист отметился голами в матче "Спартака" и "Ахмата".

В голосовании участвовали болельщики красно-синих. За Фернандеса было отдано 66 % голосов. На втором месте оказался голкипер Игорь Акинфеев, набрав 9 %, третьим стал нападающий Фёдор Чалов с 6 %.

ЦСКА с 16 баллами занимает 4 место в турнирной таблице РПЛ.

А еще: Бабаев рассказал о предложении "Зенита" по Марио Фернандесу| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Крал заявил, что готов дебютировать за "Спартак"

Крал заявил, что готов дебютировать за "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов