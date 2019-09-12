Фернандес признан лучшим игроком ЦСКА в августе

Защитник ЦСКА Марио Фернандес признан лучшим игроком клуба в августе. Об этом сообщается на сайте команды.



Напомним, футболист отметился голами в матче "Спартака" и "Ахмата".



В голосовании участвовали болельщики красно-синих. За Фернандеса было отдано 66 % голосов. На втором месте оказался голкипер Игорь Акинфеев, набрав 9 %, третьим стал нападающий Фёдор Чалов с 6 %.



ЦСКА с 16 баллами занимает 4 место в турнирной таблице РПЛ.

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