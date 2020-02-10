Фернандес прокомментировал результат товарищеского матча с "Зенитом"
Защитник ЦСКА Марио Фернандес высказался по поводу контрольного матча с "Зенитом" (2:3). Об этом сообщается на официальном сайте "армейцев".
"Игра получилась хорошей, хотя и складывалась для нас непросто. Матч сослужит нам хорошую службу: когда начнется чемпионат, мы постараемся не допустить того, что произошло во втором тайме. В целом игра на сто процентов пойдет нам на пользу. Через такие поединки мы готовимся, набираем кондиции.
Такая команда, как ЦСКА, не может играть два настолько разных тайма. Какой смысл проводить такие хорошие 45 минут, если дальше ты теряешь всё преимущество, которое таким трудом добывал?" - сказал футболист.
Следующая встреча команд состоится 22 марта в рамках чемпионата России.
"Зенит" - лидер турнирной таблицы РПЛ. ЦСКА занимает 4 место.
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|19
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|19
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|3
|Ростов
|19
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|ЦСКА Москва
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|Локомотив Москва
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|Арсенал Тула
|19
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|7
|Уфа
|19
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|Динамо Москва
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|9
|Урал
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|24
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|Спартак Москва
|19
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|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
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|13
|Рубин
|19
|19
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|Оренбург
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|15
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|19
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|Сочи
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|15