Фернандес: "Против нас всегда играют с большим рвением и желанием"

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Фернандес: "Против нас всегда играют с большим рвением и желанием"

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассуждает о предстоящем матче 5-го тура чемпионата России против "Тосно".

"Выездные матчи всегда сложные. Впереди непростая игра. "Тосно" выиграл в предыдущем туре, подходит к матчу в хорошем настроении. Против нас всегда играют с еще большим рвением и желанием. Мы должны сыграть самым лучшим образом, чтобы набрать три очка", - приводит слова Фернандеса официальный сайт клуба.

Матч "Тосно" – ЦСКА пройдет сегодня и начнется в 20.00 мск.

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