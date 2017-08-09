Фернандес: "Против нас всегда играют с большим рвением и желанием"

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассуждает о предстоящем матче 5-го тура чемпионата России против "Тосно".

"Выездные матчи всегда сложные. Впереди непростая игра. "Тосно" выиграл в предыдущем туре, подходит к матчу в хорошем настроении. Против нас всегда играют с еще большим рвением и желанием. Мы должны сыграть самым лучшим образом, чтобы набрать три очка", - приводит слова Фернандеса официальный сайт клуба.

Матч "Тосно" – ЦСКА пройдет сегодня и начнется в 20.00 мск.

Не пропустите: Борьба на два фронта: "Тосно" принимает ЦСКА на "Петровском". | http://soccernews.ru