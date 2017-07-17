Фернандес: "Ракитич и Гомеш? "Барселона" не намерена расставаться со своими игроками"

Технический директор каталонской "Барселоны" Роберт Фернандес исключил уход из клуба полузащитников Ивана Ракитича и Андре Гомеша.

"Ракитич и Андре Гомеш? Мы не намерены терять наших игроков . Наша цель состоит в том, чтобы попытаться улучшить команду с теми игроками, которые у нас уже есть. В нашем составе имеются лучшие игроки в мире, мы хотим выигрывать титулы и быть счастливыми ", - приводит слова Фернандеса Mundo Deportivo.

Напомним, Фернандес исключил уход Неймара. | soccernews.ru