Фернандес: "Раньше столько выпивал, что иногда даже пьяным приходил на тренировки"

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Фернандес: "Раньше столько выпивал, что иногда даже пьяным приходил на тренировки"Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о том, как изменилась его жизнь после переезда в Москву. 

"Переехав в Россию, я обрел Бога, поменял свою жизнь. Моя семья была из церковных прихожан. Они много времени проводили в церкви. А я пропадал в ночных клубах, выпивал, прогуливал тренировки. Но когда я переехал в Москву, как-то решил сходить в бразильскую церковь. И люди там мне очень помогли. С этого момента я поменялся, начал читать Библию. Но при этом я никакой не святой. Я иногда совершаю ошибки, как и любой человек. Но я многое понял и от многого отказался.

Я вообще не дотрагиваюсь до алкоголя. А раньше столько выпивал, что иногда даже пьяным приходил на тренировки. Но в какой-то момент я понял: с меня хватит. Я даже помню этот день. Мы сидели за обедом в ресторане с друзьями в Порту-Алегри, как подошел мой агент и сказал: "Марио, ЦСКА только что отправил по почте такой контракт. Можешь подписать его". Вот так, за обедом я поставил подпись под контрактом. Кто-то из друзей предложил в этот момент выпить, но я отказался. Ограничился апельсиновым соком (улыбается)", - сказал он.

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