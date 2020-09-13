Фернандес рассказал об ожиданиях от матча ЦСКА со "Спартаком"

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Фернандес рассказал об ожиданиях от матча ЦСКА со "Спартаком"

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился эмоциями перед матчем 7-го тура РПЛ со "Спартаком".

"Это большой день, супердерби! Все об этом знают - и мы, и они. Задача одна - выиграть! Другой быть просто не может. Все победы стоят три очка, но здесь ты выходишь сражаться, бороться, драться", - цитирует официальный твиттер армейцев.

Напомним, что московское дерби состоится сегодня, 13 сентября, на "ВЭБ Арене" и начнется в 19:00 (мск).

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