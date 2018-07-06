Фернандес сравнил сборную Хорватии с Испанией

Защитник сборной России Марио Фернандес рассуждает о предстоящем матче 1/4 финала Чемпионата Мира-2018 с Хорватией.

"Мы очень долго и упорно тренировались, поэтому думаю, что мы заслужили там, где находимся здесь. И будем дальше бороться.

Хорваты – совершенно другая команда. Уровень и класс команды по сравнению с испанцами один и тот же, но играют несколько по-другому", - приводят слова Фернандеса российские СМИ.

"Мы знаем хорватскую команду. У нее есть очень сильные игроки. Это будет очень трудный, но и очень интересный матч. Мы должны подготовиться как следует", - добавил футболист.

Напомним, что матч Россия – Хорватия состоится в Сочи 7 июля. Начало матча в 21:00 мск.

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