Фернандес стал лучшим игроком ЦСКА в феврале и марте

Стало известно, кто назван лучшим игроком ЦСКА в феврале и марте по итогам голосования болельщиков.

Фанаты решили, что лучшим футболистом "армецев" стал защитник Марио Фернандес, за него проголосовало 47%. На втором месте оказался голкипер Игорь Акинфеев (17%), третьим стал Арнор Сигурдссон (8%).

Ранее сообщалось, что Марио Фернандес - автор лучшего гола РПЛ в марте.

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