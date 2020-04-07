Фернандес стал лучшим игроком ЦСКА в феврале и марте

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Фернандес стал лучшим игроком ЦСКА в феврале и марте

Стало известно, кто назван лучшим игроком ЦСКА в феврале и марте по итогам голосования болельщиков.

Фанаты решили, что лучшим футболистом "армецев" стал защитник Марио Фернандес, за него проголосовало 47%. На втором месте оказался голкипер Игорь Акинфеев (17%), третьим стал Арнор Сигурдссон (8%).

Ранее сообщалось, что Марио Фернандес - автор лучшего гола РПЛ в марте.

Не пропустите: Марио Фернандес назвал игрока ЦСКА, который мог бы стать политиком| http://soccernews.ru
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