Фернандес стал лучшим игроком матча 3-го тура чемпионата России с "Локомотивом"
Защитник ЦСКА Марио Фернандес стал лучшим футболистом матча 3-го тура РПЛ с "Локомотивом".
Встреча закончилась в пользу красно-синих (1:0). Победный гол забил Федор Чалов, реализовав пенальти.
Лучший игрок матча выбирается после каждой встречи РПЛ экспертами телеканала "Матч Премьер".
Благодаря победе ЦСКА вышел на 5-е место в турнирной таблице РПЛ. "Локомотив" занимает восьмое место.
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|3
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|3
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|6
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|2
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|3
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|3
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|10
|Спартак Москва
|3
|4
|11
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|3
|3
|12
|Крылья Советов
|3
|3
|13
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|3
|3
|14
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|2
|3
|15
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|0