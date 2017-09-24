Фернандес: "Только в конце сезона мы узнаем, кто станет чемпионом"

Спортивный директор "Барселоны" Роберт Фернандес поделился мнением об отрыве в 7 очков от "Реала".

"Преимущества в семь очков недостаточно. Примера - длинный чемпионат, впереди также матчи в Лиге Чемпионов и Кубке Испании. Кроме того, игроки будут вынуждены играть в матчах за свои сборные. Только в конце сезона мы узнаем, кто станет чемпионом" - цитирует Фернандеса Marca.

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