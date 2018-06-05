Фернандес уверен в сборной России на ЧМ-2018

Защитник сборной России Марио Фернандес считает, что команда может успешно выступить на Чемпионате Мира-2014, несмотря неудачи в последних матчах.

"Мы очень много и серьезно трудились, но результата пока нет. Сейчас мы должны усвоить до конца требования Черчесова, осталось только девять дней до первого матча чемпионата мира. Надо продолжать работать, чтобы выиграть у Саудовской Аравии. Конечно, мы не радуемся, когда не побеждаем. Но мы уверены в себе. Поддержка болельщиков очень важна для нас, - приводят слова Фернандеса российские СМИ.

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